Inician programa integral para el manejo de la obesidad

El hospital Mario Catarino Rivas inició este jueves 5 de febrero el Programa de Manejo Integral de la Obesidad, una iniciativa que busca atender a pacientes con esta condición y ayudar a prevenir complicaciones de enfermedades asociadas, como la diabetes, la hipertensión y los problemas cardiovasculares. El programa es impulsado por el servicio de Endocrinología y marca la introducción, por primera vez en el hospital, de la liraglutida, un medicamento inyectable que ayuda a controlar la diabetes tipo 2 y promueve la pérdida de peso. La doctora Paola Bonilla, endocrinóloga pediatra del centro asistencial, explicó que la iniciativa se ha venido trabajando desde hace unos tres años, motivada por la alta prevalencia de obesidad en San Pedro Sula y sus alrededores. Según datos manejados por el equipo médico, alrededor del 51% de la población adulta atendida presenta obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, mientras que en el grupo pediátrico, entre los 9 y 14 años, cerca del 40% de los niños cursa con esta condición.

Bonilla señaló que el objetivo principal del programa es prevenir complicaciones asociadas a la obesidad, como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica y la necesidad de tratamientos como la diálisis, que ya afectan a un número considerable de pacientes que llegan al hospital. Detalló que el programa comenzó con un grupo de 20 pacientes, entre niños y adultos, como parte de una estrategia gradual que permita evaluar resultados y ampliar la cobertura en el futuro. De estos, seis corresponden al área pediátrica y el resto a población adulta. Como parte de la inauguración del programa, los pacientes recibieron una capacitación este jueves acerca de la aplicación del medicamento y cómo adoptar gradualmente hábitos más saludables. La especialista detalló que en el caso de los niños, la dosis se ajusta de manera progresiva, iniciando con 0.6 miligramos y aumentando según la tolerancia individual hasta un máximo de 3 miligramos, bajo estricta supervisión médica.