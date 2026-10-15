Ingreso de onda tropical producirá lluvias y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este jueves sobre el ingreso de una nueva onda tropical al territorio hondureño, la cual dejará condiciones atmosféricas inestables en la mayor parte del país.
De acuerdo con el reporte oficial de Copeco, el fenómeno estará generando abundante nubosidad, vientos racheados, así como lluvias dispersas y chubascos moderados aislados, los cuales vendrán acompañados de actividad eléctrica.
Las autoridades explicaron que los mayores acumulados de precipitación se registrarán principalmente en las regiones del oriente, centro y suroccidente de Honduras, por lo que se pide a los pobladores de estas zonas tomar las precauciones necesarias.
En relación con el comportamiento marítimo, Copeco detalló que el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, mientras que para la región del golfo de Fonseca se esperan olas de 2 a 4 pies.
Finalmente, el organismo de protección estatal hace un llamado a la ciudadanía en general a mantenerse alerta ante el posible incremento en los niveles de ríos y quebradas, así como a seguir atentamente los boletines informativos para prevenir sucesos derivados de las lluvias.