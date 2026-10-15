Palma ante duro rival y Lugano de Dereck debuta en Conference: hora y dónde verlos

Los hondureños Luis Palma y Dereck Moncada podrán tener acción este jueves en las competencias UEFA. El Lech Poznan disputará su segundo duelo en la Europa League, mientras que el Lugano de Suiza hace su debut en la Conference.
En el caso del cuadro polaco, continuará su camino tras haber tenido un duro debut. En la pasada fecha, fueron goleados por el Crystal Palace de Inglaterra (4-0), por lo que intentará reponerse en su primer partido de la competencia en casa.
El Estadio Municipal de Poznań acogerá a un rival complicado: el Bayer Leverkusen. El combinado alemán quiere mantenerse en la senda del triunfo, ya que en la jornada debut triunfaron por 2-0 ante el NK Celje de Eslovenia.
Por su parte, el Lugano FC debutará este jueves en la UEFA Conference League tras su clasificación con golazo del hondureño Dereck Moncada. El campeón suizo disputará su primer partido en casa, el AIL Arena: ahí recibirá al Estrella Roja de Belgrado.
El catracho podría disputar sus primeros minutos en la competencia europea. Moncada viene de una buena racha y el pasado domingo volvió a marcar en la Superliga de Suiza en la goleada ante el Luzern (4-0).
Hora y dónde ver los juegos
El juego del Lech Poznan de Luis Palma comenzará a partir de las 10:45 AM. El cotejo se podrá ver en Honduras y resto de Centroamérica, se podrá ver a través de Claro Sports. En el caso de la Conference League, el duelo del Lugano de Dereck Moncada se podrá ver por FOX, a las 10:45 AM.