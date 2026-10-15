Palma ante duro rival y Lugano de Dereck debuta en Conference: hora y dónde verlos

Polonia.

Los hondureños Luis Palma y Dereck Moncada podrán tener acción este jueves en las competencias UEFA. El Lech Poznan disputará su segundo duelo en la Europa League, mientras que el Lugano de Suiza hace su debut en la Conference.

En el caso del cuadro polaco, continuará su camino tras haber tenido un duro debut. En la pasada fecha, fueron goleados por el Crystal Palace de Inglaterra (4-0), por lo que intentará reponerse en su primer partido de la competencia en casa.

El Estadio Municipal de Poznań acogerá a un rival complicado: el Bayer Leverkusen. El combinado alemán quiere mantenerse en la senda del triunfo, ya que en la jornada debut triunfaron por 2-0 ante el NK Celje de Eslovenia.