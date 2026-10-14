Valle de Sula, epicentro de las pérdidas energéticas: circuitos desperdician millones

Los equipos, explicó, “corren el riesgo de que se dañen”, lo que obliga a hacer mantenimiento dentro de la empresa, y el combustible encarece lo que vende. “Los presupuestos se disparan”, dijo.Los reportes también relacionan, en cierta medida, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/enee-perdidas-cortes-san-pedro-sula-tegucigalpa-alerta-AK30813892" target="_blank">los circuitos con mayores pérdidas energéticas</a> con las zonas que más sufren interrupciones.Para el valle de Sula, este vínculo es preocupante: <b>de los 20 circuitos con mayores pérdidas de Honduras, 14 están en esta región</b>, según un análisis a estimaciones de Potencia Honduras, una plataforma de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).Por eso, para los expertos, se vuelve clave intervenir en estos puntos como primeros pasos en el plan para recuperar el subsector de energía eléctrica.