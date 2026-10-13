Enee pierde L49 millones al día y los hondureños pagan el costo

Para entender la magnitud del problema, imagine un negocio que recibe 100 cartones de huevos para venderlos, pero al final del día solo registra la venta de 60.Los otros 40 cartones no aparecen en la caja porque una parte se rompió en el camino, otra se entregó sin reportar y el resto se despachó sin que nadie lo anotara bien. Ese negocio perdió el 40% de su mercancía.En el sistema eléctrico pasa algo parecido. Si a una zona llegan 100 unidades de energía y 40 no se registran, la pérdida es del 40%. Para medir esto se utiliza el <b>kilovatio-hora (kWh)</b>, la misma unidad que aparece en el recibo de luz y que equivale, por ejemplo, a mantener encendida una plancha de 1,000 vatios durante una hora.Una parte de lo que se pierde tiene causas físicas, como el calor que despiden los cables y transformadores, mientras que otra se debe a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/ley-antihurto-energia-congreso-perdidas-enee-OJ31926091" target="_blank">conexiones clandestinas</a>, medidores alterados o errores de cobro.A esa electricidad perdida también se le puede poner precio. Los 8,831.65 millones de lempiras son el valor de la energía que Honduras desperdició entre enero y junio de 2026, una cifra calculada con la tarifa promedio de la<b> Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree)</b>, el ente que fija los precios.