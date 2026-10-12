Cuatro de cada 10 lempiras perdidos por electricidad corresponden a Cortés

Las pérdidas de energía ocurren por dos razones. Las primeras son técnicas y físicas, porque una parte de la electricidad se convierte en calor y se disipa al viajar por los cables y transformadores que envían la corriente a las casas. Este desperdicio es inevitable, pero empeora cuando las redes están viejas o sobrecargadas.Las segundas razones no son técnicas sino comerciales y, según la Secretaría de Energía, abarcan desde errores en los medidores hasta el robo de luz y la falta de pago. La base de la ASJ no separa unas de otras, así que con estos datos nadie puede decir cuánto de los L3,516.10 millones de pérdidas en Cortés es robo.Para José Arriaga Yacamán, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el problema empieza por la red. “A mayor consumo mayores pérdidas, porque suben las pérdidas técnicas por los atrasos de la Enee en la inversión en redes y transformadores”, explicó. En departamentos como Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Atlántida, agregó, hay zonas con muchos usuarios y un crecimiento de población que levanta nuevas colonias y exige más subestaciones, transformadores y líneas.De ahí sale una causa que no empieza en el delito, sino en la espera. “Un solicitante que necesita el servicio, hace la gestión y si la Enee no lo atiende pronto buscará resolver su necesidad conectándose directamente”, señaló Arriaga.