Es inexacto que la ENEE cerró (en febrero de 2026) con 33.39% de pérdidas

"En septiembre (de 2023), (las pérdidas en ENEE) llegaron a 37.44%; nosotros dejamos, en febrero de 2026, con 33.39%", aseguró.

San Pedro Sula, Honduras Erick Tejada, exsecretario de Energía y exgerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) entre 2022 y 2026, aseguró que las pérdidas de la estatal eran de 37.44% en septiembre de 2023 y que, al cierre de su gestión, se redujeron a 33.39%, lo que representa una disminución de 4.05 puntos porcentuales.

Buenas ingeniero, si nos brinda sus fuentes con gusto comparamos datos, según los que tengo los suyos están errados. 1- EEH era encargado de las pérdidas técnicas y no técnicas en Distribución hasta agosto del 2023, en Septiembre de dicho año(2023), llegaron a 37.44%,... https://t.co/ohfegILMgv

LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Tejada sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Aunque se confirma una tendencia a la baja en el periodo analizado, los valores exactos no coinciden con los datos oficiales.

No obstante, las cifras proporcionadas por Tejada son inexactas. Datos del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) indican que los valores reales fueron 37.77% en 2023 y 34.21% en enero de 2026, cuando dejó el cargo.

Los datos oficiales contenidos en los informes de cierre del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) muestran que la afirmación de Erick Tejada no coincide con los registros técnicos disponibles.

Según esos reportes, el porcentaje real de pérdidas registrado en septiembre de 2023 fue de 37.77%, y no de 37.44%, como indicó el exfuncionario.

Cabe aclarar que las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se dividen en dos categorías: pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Las primeras están asociadas a la infraestructura del sistema eléctrico, incluyendo los procesos de transmisión y distribución de energía.

Las pérdidas no técnicas, en cambio, corresponden a factores como el hurto de energía, las conexiones ilegales, errores de medición o fallas administrativas en la facturación.

Esta diferenciación resulta relevante porque el indicador global de pérdidas que se reporta públicamente corresponde a la suma de ambos componentes.

El traspaso de la gestión de estas pérdidas ocurrió en septiembre de 2023, cuando la ENEE retomó de forma directa el control operativo de las pérdidas técnicas y no técnicas, tras concluir la etapa de intervención del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).

Este cambio institucional marca el punto de partida oficial para el seguimiento de los indicadores de pérdidas eléctricas bajo la administración directa de la estatal.

Respecto al cierre más reciente del período citado por Tejada, los informes del PNRP establecen que en enero de 2026 —mes en que dejó el cargo, el 27 de enero— el nivel de pérdidas se ubicó en 34.21%, y no en 33.39%, como sostuvo.

En febrero de 2026, ya bajo la administración del gobierno de Nasry Asfura, Eduardo Oviedo fue nombrado gerente interino de la ENEE, por lo que Tejada ya no se encontraba al frente de la institución.

La diferencia entre los datos oficiales y los mencionados por el exfuncionario es de 0.82 puntos porcentuales en la cifra correspondiente a 2026 y de 0.33 puntos porcentuales en la de 2023.

Si bien ambos registros reflejan una tendencia de reducción de pérdidas durante el período analizado, los valores exactos no coinciden con los expresados en la declaración.

Tomando como referencia los datos de septiembre de 2023 y enero de 2026, la reducción acumulada de pérdidas en la estatal fue de 3.56 puntos porcentuales.

De acuerdo con Henry Rodríguez, economista, aunque las cifras son cercanas, estas diferencias adquieren relevancia al trasladarse al valor económico de las pérdidas de energía eléctrica.

"Una variación de apenas unos centavos por unidad se traduce en millones en la caja fiscal", comentó.

Por lo tanto, la afirmación de Erick Tejada es inexacta. Aunque los datos oficiales del PNRP confirman una reducción en las pérdidas de la ENEE entre septiembre de 2023 y enero de 2026, los porcentajes mencionados por el exfuncionario no coinciden con los registros institucionales.