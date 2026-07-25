Honduras conoce su camino en Nations League: rivales y días de los partidos

San Pedro Sula, Honduras.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) confirmó el calendario oficial de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-2027, certamen que significará el debut oficial del entrenador español José Francisco Molina al frente de la Selección Nacional de Honduras.

La escuadra catracha buscará arrancar con buen pie su participación en el torneo con el objetivo de finalizar entre los primeros lugares del Grupo B, avanzar a la siguiente ronda y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027. Honduras comparte sector con Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

El novedoso formato suizo implementado por Concacaf establece que las 12 selecciones de la Liga A disputarán únicamente cuatro encuentros durante la fase de grupos, dos en condición de local y dos como visitante. Debido a este sistema, la Bicolor no enfrentará a Guatemala ni a El Salvador en esta instancia, sino que jugará ante Surinam, Martinica y sostendrá una serie de ida y vuelta frente a Jamaica.