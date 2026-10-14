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Andy Najar se luce: Así fue su nuevo gol y asistencia con Nashville en MLS

El hondureño participó en dos de los tres goles de la victoria del Nashville ante el Sporting Kansas City en la MLS.

Estados Unidos.

El futbolista hondureño Andy Najar sigue demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Este miércoles, el jugador catracho volvió a convertirse en una pieza clave para el Nashville SC durante una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

Desde el pitazo inicial, Najar fue alineado como titular en el encuentro frente al Sporting Kansas City. Su presencia en la cancha no tardó en hacer la diferencia, ya que participó de forma directa en las acciones más peligrosas del equipo local desde los primeros minutos del partido.

La primera gran aportación del catracho llegó con un preciso centro de zurda que su compañero Hany Mukhtar definió de tijereta para marcar el 1-0. Poco después, al minuto 17, Mukhtar volvió a aparecer para asistir a Sam Surridge, quien amplió la ventaja poniendo el 2-0 en el marcador.

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El momento consagratorio para el exjugador del Olimpia llegó al minuto 29 del primer tiempo. Najar aprovechó un cobro de tiro de esquina ejecutado por Cristian Espinoza, se desmarcó con agilidad entre la defensa rival y conectó un certero remate de cabeza para establecer el 3-0 definitivo antes del descanso.

Con este tanto y la asistencia brindada, el catracho firmó una actuación sobresaliente en la fecha 29 del torneo estadounidense. Su aporte ofensivo consolida el gran desempeño colectivo que viene mostrando el conjunto de Nashville en sus últimos compromisos.

Andy Najar está firmando una temporada destacada en Estados Unidos, sumando hasta la fecha tres goles y seis asistencias. Con un total de nueve anotaciones generadas, el internacional hondureño reafirma su papel como uno de los futbolistas más determinantes de su club.

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Redacción La Prensa
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