Andy Najar se luce: Así fue su nuevo gol y asistencia con Nashville en MLS

Estados Unidos.

El futbolista hondureño Andy Najar sigue demostrando que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Este miércoles, el jugador catracho volvió a convertirse en una pieza clave para el Nashville SC durante una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).

Desde el pitazo inicial, Najar fue alineado como titular en el encuentro frente al Sporting Kansas City. Su presencia en la cancha no tardó en hacer la diferencia, ya que participó de forma directa en las acciones más peligrosas del equipo local desde los primeros minutos del partido.

La primera gran aportación del catracho llegó con un preciso centro de zurda que su compañero Hany Mukhtar definió de tijereta para marcar el 1-0. Poco después, al minuto 17, Mukhtar volvió a aparecer para asistir a Sam Surridge, quien amplió la ventaja poniendo el 2-0 en el marcador.