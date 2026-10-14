DPI captura a tres sospechosos de tráfico de personas en San Pedro Sula

Entre los detenidos figuran dos hombres de 41 y 21 años, así como una mujer de 43 años, quienes presuntamente formaban parte de una estructura criminal denominada Valdivieso, según las investigaciones policiales.

Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), luego de desarrollar acciones operativas y de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos en la colonia Rivera Hernández, en San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Cortés. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a tres personas sospechosas de integrar una estructura dedicada presuntamente al tráfico ilícito de personas agravado, mediante una investigación que identificó su participación en el traslado irregular de hondureños hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la DPI, los sospechosos cobraban aproximadamente 190,000 lempiras como pago inicial para gestionar el traslado de personas hacia territorio estadounidense, utilizando una ruta migratoria que comprendía Honduras, Guatemala y México hasta llegar a la frontera de Estados Unidos.

Las diligencias establecen que cada uno de los sospechosos presuntamente tenía funciones específicas dentro de la estructura. La mujer habría sido la encargada de captar a los migrantes, coordinar los viajes, alojarlos en su vivienda y recibir los pagos.

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Por su parte, uno de los hombres presuntamente coordinaba los traslados dentro de Honduras y recibía el dinero, mientras que el otro se habría encargado de guiar a los migrantes por Guatemala y México hasta la frontera estadounidense.

Las investigaciones también permitieron identificar movimientos financieros mediante empresas dedicadas al envío de dinero al extranjero, operaciones que forman parte de las diligencias realizadas por los agentes investigadores.

Según la información policial, los sospechosos utilizaban transporte público para movilizar a los migrantes y mantenían comunicación mediante llamadas telefónicas para coordinar los desplazamientos y organizar los viajes.

La DPI remitió las diligencias correspondientes al Ministerio Público para que se proceda conforme a ley por el presunto delito de tráfico ilícito de personas agravado.

Las autoridades no proporcionaron en el informe detalles sobre la identidad de los detenidos ni precisaron si existen otras personas vinculadas con la investigación.