Hallan cuerpo sin vida dentro de una bolsa en carretera a Ticamaya, Cortés

San Pedro Sula, Honduras. El hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una bolsa movilizó a las autoridades policiales en la carretera a Ticamaya, en San Pedro Sula, Cortés, donde los restos fueron encontrados a la orilla de la vía.

De acuerdo con los primeros detalles de la escena, la víctima sería un hombre, cuyos restos fueron abandonados entre los matorrales. La bolsa en la que se encontraba el cuerpo estaba amarrada con una cinta de color verde fosforescente a la altura del abdomen.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar y acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.