Hallan cuerpo sin vida dentro de una bolsa en carretera a Ticamaya, Cortés

San Pedro Sula, Honduras. El hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una bolsa movilizó a las autoridades policiales en la carretera a Ticamaya, en San Pedro Sula, Cortés, donde los restos fueron encontrados a la orilla de la vía.
De acuerdo con los primeros detalles de la escena, la víctima sería un hombre, cuyos restos fueron abandonados entre los matorrales. La bolsa en la que se encontraba el cuerpo estaba amarrada con una cinta de color verde fosforescente a la altura del abdomen.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar y acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Posteriormente, personal de Medicina Forense se presentó en la zona para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para la autopsia, procedimiento que permitirá establecer la causa de muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la identidad de la víctima ni han confirmado las circunstancias en que ocurrió el hecho. Se espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables y determinar su participación en el caso.