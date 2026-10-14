La pequeña Yamileth muere en los brazos de su madre en la terminal de SPS

San Pedro Sula, Honduras. Una madre hondureña protagonizó una dolorosa escena la mañana de este miércoles en la Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, Cortés, luego de que su hija de cuatro años falleciera tras enfrentar una enfermedad oncológica. La pequeña Yamileth Gutiérrez, originaria de La Mosquitia, había recibido tratamiento contra el cáncer en el Hospital Mario Catarino Rivas, hasta donde su madre, identificada como Lesia, la trasladó con la esperanza de que pudiera recuperarse. La muerte de la niña dejó a su madre sumida en el dolor. La escena fue captada en videos por pasajeros que se encontraban en la terminal, donde la mujer permanecía con su hija fallecida en brazos.

La salud de la pequeña empeoró tras recibir el alta

Según relató Lesia durante una entrevista, su hija permaneció 16 días hospitalizada y recibió el alta médica aproximadamente cuatro días antes de fallecer. La madre contó que, después de regresar a casa, la niña comenzó a presentar fiebre y pasó varios días sin comer. De acuerdo con su testimonio, durante ese tiempo la pequeña únicamente le pedía yuca, pero ella no tenía dinero para comprársela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Una vez le dije: 'Mami, yo no tengo pisto para comprar yuca'", recordó la mujer al describir las dificultades económicas que enfrentaba mientras cuidaba a su hija.



La madre relató los últimos momentos de su hija

La mujer contó que durante la noche la salud de Yamilith empeoró y que la niña comenzó a vomitar sangre en repetidas ocasiones. "De las doce de la noche, vómito puro sangre, cinco veces vómito", relató al recordar los momentos de angustia que vivió con su hija. En medio de aquella situación, la madre recordó que la pequeña le pidió que no la llevara al hospital y que le dijo que Dios se la llevaría esa noche. "Mami, no vaya a llevar al hospital, es noche, va a llevar Dios", contó Lesia durante la entrevista.