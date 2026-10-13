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Envían a prisión a hondureño acusado de violación de sus tres hijas en Tocoa, Colón

Una denuncia interpuesta por familiares y respaldada por la declaración de las víctimas destapó una presunta red de abusos sexuales de Orlando López Pacheco, en contra de sus tres hijas en Tocoa, Colón.

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 16:40 -
  • Carlos Molina
Envían a prisión a hondureño acusado de violación de sus tres hijas en Tocoa, Colón

A la cárcel fue enviado Orlando López Pacheco luego de que los tribunales de Tocoa le dictaran detención judicial acusado de violación.

 Foto: La Prensa

Tocoa, Colón. Un juez de los tribunales de Tocoa dictó medida de detención judicial contra Orlando López Pacheco, tras ser acusado formalmente por el Ministerio Público de los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales en perjuicio de sus tres hijas, de 13, 17 y 24 años de edad.

El imputado fue capturado el pasado domingo en cumplimiento de una orden judicial, luego de que familiares interpusieran la denuncia y las víctimas brindaran sus declaraciones ante las autoridades fiscales.

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De acuerdo con las líneas de investigación presentadas por la Fiscalía, los abusos denunciados habrían ocurrido de manera sistemática en distintos momentos y a lo largo de varios años. Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó enviar al procesado a un centro penal, programando la audiencia inicial para los próximos días.

Soy inocente de las acusaciones

Durante su traslado ante los tribunales, Orlando López Pacheco rechazó los señalamientos en su contra, alegando que se trata de rencillas familiares y solicitando que se realicen evaluaciones científicas.

El acusado argumentó que dos de sus hijas (de 17 y 24 años) ya no residen bajo su mismo techo, y pidió que se investigue únicamente a la menor de 13 años que convive con él.

"Son odios personales de mi cuñado. Pido que la autoridad me ayude a realizarle una prueba a mi hija que vive conmigo; a las otras no sé, porque viven con la mamá. Soy inocente, la verdad solo la conoce Dios. A mi conciencia, yo no he hecho nada", expresó el imputado a medios de comunicación locales.

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El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigación (DPI), mientras se espera el desarrollo de la próxima audiencia judicial para esclarecer los hechos.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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