Lo dejan en prisión por asesinato con alevosía de dos ambientalistas en Colón

Colón, Honduras. Mediante resolución judicial en la audiencia inicial, el Juzgado Seccional de Letras de Tocoa, Colón, decretó prisión preventiva contra Douglas Naydel Campos Mejía. Al imputado se le acusa de los delitos de asesinato ejecutado con alevosía contra los reconocidos ambientalistas Jairo Eli Bonilla y Ally Magdaleno Domínguez Ramos.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró el pasado 7 de enero de 2023 a las 2:30 pm. Los afectados se desplazaban en una motocicleta sobre la vía entre Guapinol y La Concepción, municipio de Tocoa, ejerciendo sus funciones de cobradores para una empresa local de cable e internet al momento de ser interceptados.

Cabe destacar que los ahora occisos, eran conocidos ambientalistas de la zona, y luchaban por la defensa del medio ambiente y el río Guapinol, ante la llegada de las compañías mineras.