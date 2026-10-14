Lo dejan en prisión por asesinato con alevosía de dos ambientalistas en Colón

Colón, Honduras. Mediante resolución judicial en la audiencia inicial, el Juzgado Seccional de Letras de Tocoa, Colón, decretó prisión preventiva contra Douglas Naydel Campos Mejía. Al imputado se le acusa de los delitos de asesinato ejecutado con alevosía contra los reconocidos ambientalistas Jairo Eli Bonilla y Ally Magdaleno Domínguez Ramos.
De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró el pasado 7 de enero de 2023 a las 2:30 pm. Los afectados se desplazaban en una motocicleta sobre la vía entre Guapinol y La Concepción, municipio de Tocoa, ejerciendo sus funciones de cobradores para una empresa local de cable e internet al momento de ser interceptados.
Cabe destacar que los ahora occisos, eran conocidos ambientalistas de la zona, y luchaban por la defensa del medio ambiente y el río Guapinol, ante la llegada de las compañías mineras.
Según la tesis fiscal, los defensores ambientales fueron emboscados en un punto estratégico de la carretera donde el terreno obliga a aminorar la marcha. En ese instante, el imputado habría intervenido directamente en la ejecución del ataque armado que cobró la vida de ambos ambientalistas.
El día de la captura
Tras permanecer prófugo y con alerta roja internacional, Douglas Naydel Campos Mejía fue arrestado en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales por efectivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Interpol, en una acción coordinada que permitió su rápida ubicación. Campos Mejía tenía una orden de captura emitida el 23 de octubre de 2023 por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón.
El tribunal fundamentó la prisión preventiva al considerarla indispensable para evitar el peligro de fuga de Douglas Naydel Campos Mejía y garantizar su comparecencia en el juicio.
El imputado permanecerá privado de libertad en el centro penal designado mientras el proceso judicial avanza hacia la celebración de la audiencia preliminar.