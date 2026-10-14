Capturan a presunto cabecilla de la MS-13 en Santa Cruz de Yojoa; es acusado de terrorista

El detenido, conocido con el alias de Skinny , fue ubicado mediante labores de vigilancia y seguimiento realizadas por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET).

Santa Cruz de Yojoa, Cortés . Un presunto marero, identificado como Marlon Reinaldo Gómez de la O , de 26 años, fue detenido durante un operativo conjunto de la Policía en la aldea Los Caminos, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, señalado de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo con la información policial, Gómez de la O sería miembro activo de la estructura criminal y había sido perfilado por los investigadores como un objetivo de interés para las autoridades. La Policía indicó que le había dado seguimiento por su presunta posición de cabecilla dentro de la MS-13. Es acusado de terrorismo.

El informe identifica al detenido como originario de San Antonio, Intibucá, y residente en la aldea El Campanario, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

La captura forma parte de las acciones de vigilancia y seguimiento dirigidas contra integrantes de estructuras criminales. Sin embargo, la información proporcionada no detalla los cargos que se le imputarán ni las actuaciones judiciales posteriores a su detención.