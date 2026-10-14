¿Qué pasó con Arriaga? AEK Atenas sufre dura remontada en Champions League

Londres, Inglaterra.

Pese a no jugar el Chelsea, el ambiente fue fantástico en las gradas, sobre todo con los inagotables hinchas griegos que no dejaron de alentar a los suyos, que entraron mucho mejor al partido; con un remate de cabeza del camerunés Moukoudi que se estrelló en el palo apenas transcurridos dos minutos.

Sonó por primera vez el himno de la ‘Champions’ en Stamford Bridge esta temporada para ver el enfrentamiento entre el Shakhtar, obligado a buscar una nueva casa por la guerra en Ucrania, y el equipo heleno.

El Shakhtar Donetsk se llevó su primera victoria en esta Champions League tras remontar 3-1 al AEK de Atenas , club donde milita el hondureño Kervin Arriaga , en Stamford Bridge en un partido de dos caras, muy intenso en la primera y bajo de ritmo en la segunda, que se rompió con dos goles en los últimos diez minutos de Vinícius Tobías y el venezolano Mendoza.

Pasado el susto inicial, el equipo ucraniano reaccionó tras una fuerte bronca de su entrenador Arda Turan. Los pases filtrados al espacio y, sobre todo, las incursiones por la banda derecha del brasileño Alisson fueron un dolor de cabeza para los atenienses.

Pero cuando parecía que los locales tenían el partido bajo control, el AEK se adelantó en el marcador. En el minuto 28, Lovro Majer culminó con un remate al fondo de la red una buena acción de Pilios por el costado izquierdo, que aprovechó la falta de contundencia defensiva de los locales.

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La alegría les duró poco, porque, de nuevo, el Shakhtar reaccionó enseguida con un penalti sobre Alisson (señalado tras la revisión del VAR) que transformó el extremo Pedrinho para poner las tablas en el luminoso.

Tras los goles, el partido se convirtió en una vorágine, un ida y vuelta con ocasiones claras para ambos conjuntos. Todo lo contrario a lo que ocurrió en la reanudación, en el que bajó completamente el ritmo y las ocasiones brillaron por su ausencia.

El partido, igualado y sin dueño, parecía abocado al empate, pero los detalles se pagan muy caros en Europa y el AEK, en una jugada que parecía intrascendente se quedó con un jugador menos sobre el césped por retrasarse con un cambio y el brasileño Vinícius Tobías, con un potente disparo lateral con el empeine, daba la vuelta al marcador a diez minutos del final.

La sentencia la puso el venezolano Mendoza en el 86’ con un latigazo a la escuadra del palo largo tras una bonita diagonal, su segundo tanto en esta Champions para certificar la victoria del conjunto ucraniano.