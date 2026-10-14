Kervin Arriaga sorprende: jugará Champions en Inglaterra por una razón especial

Londres, Inglaterra.

Kervin Arriaga fue convocado por el AEK de Atenas para disputar el partido de este miércoles ante el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto griego viene de tener actividad en la Superliga de Grecia el pasado fin de semana y goleó 3-0 al OFI. Arriaga vio todo el encuentro desde el banquillo tras reintegrarse al equipo después de su participación con la Selección de Honduras.

La expedición del AEK ya se encuentra en Londres, Inglaterra, para afrontar este compromiso de alta exigencia europea, que se desarrollará en el emblemático Stamford Bridge, casa del Chelsea. Arriaga, quien se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del club helénico gracias a su despliegue físico y visión en el medio campo, buscará sumar minutos valiosos en la máxima competición de clubes. El cuerpo técnico del AEK confía en que la presencia del ex Platense y Marathón sea determinante para neutralizar la dinámica ofensiva del conjunto ucraniano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿POR QUÉ SE JUEGA EN LONDRES?

El compromiso se jugará en suelo británico debido a que el Shakhtar, dirigido por el turco Arda Turan (exjugador del Barcelona y Atlético) debe disputar sus partidos internacionales fuera de Ucrania por razones de seguridad tras la invasión rusa de su país. Dado que el Chelsea no se clasificó para ninguna competición europea esta temporada, su estadio quedó completamente disponible a mitad de semana.

El Shakhtar llegó a un acuerdo con los 'Blues' en agosto para adoptarlo como su sede provisional de local para toda la fase de liga del torneo. Además de la seguridad, la directiva del conjunto ucraniano eligió Londres para aprovechar la gran comunidad de refugiados y residentes ucranianos que viven en el Reino Unido.

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