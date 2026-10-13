David Suazo responde a polémicas declaraciones del 'Nene' Obando sobre legionarios de la 'H'

David Suazo se pronunció sobre las recientes declaraciones de César 'El Nene' Obando, donde cuestionó en una entrevista para Grupo OPSA el pobre nivel de la Selección de Honduras luego de su participación en la Concacaf Nations League. La 'H', dirigida por el español José Francisco Molina, quedó eliminada en la fase de grupos tras solamente conseguir 1 triunfo y 1 empate en cuatro fechas, aunque logró evitar el descenso y mantener la categoría en la Liga A de la Nations League. Obando explicó que es "decepcionante" y "deprimente" ver al equipo nacional "sin alma, que no corra, que no sufra un partido, que no se divierta y que no divierta a la gente".

El exfutbolista y extécnico de Motagua también subrayó que los algunos legionarios generalmente se lucen en sus respectivos clubes, pero al momento de sumarse a la Selección de Honduras "no demuestran el amor" por vestir la camiseta. En ese contexto, Suazo brindó su opinión durante su intervención en 'Equipo F' de ESPN y explica que no hay futbolistas que no tengan amor por la Selección, sino que hay varios que no están teniendo el nivel que se requiere para formar parte de las convocatorias de Molina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No hay jugador que no tenga amor por la Selección. Puedo aceptar que de repente tu nivel no es excelente y eso se ve reflejado en el equipo. Cuando todos los legionarios vienen se requiere que por lo menos rindan un 90%. Los que vienen de afuera que tengan ese plus", aseguró el exdelantero.