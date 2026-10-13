Honduras cierra con goleada y termina en el quinto lugar del Torneo UNCAF Sub-16

El Salvador.

La Selección Sub-16 de Honduras cerró su participación en el Torneo UNCAF FIFA Forward 2026 con una contundente victoria de 4-0 sobre Puerto Rico, resultado que le permitió quedarse con el quinto lugar del certamen internacional disputado en El Salvador. La Bicolor mostró su poder ofensivo en el compromiso de consolación, con anotaciones de Marlon Cáceres, Hendry Ciguenza, Keylor Maradiaga y Giancarlo Rubí, quienes fueron protagonistas en el triunfo del combinado catracho. El resultado representó un cierre positivo para Honduras, que buscaba recuperarse después de una fase de grupos complicada, en la que no logró asegurar su clasificación a la disputa por el título regional.

Así le fue a Honduras en la fase de grupos

Durante la primera ronda, el equipo hondureño comenzó con una derrota de 2-0 frente a Guatemala, un resultado que lo obligó a buscar la recuperación en sus siguientes presentaciones para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo. En su segundo compromiso, la Sub-16 catracha respondió con una goleada de 4-0 ante Belice, sumando sus primeros tres puntos y llegando con posibilidades de avanzar a la siguiente fase. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, Honduras no pudo mantener ese impulso en su último partido de la fase de grupos y cayó 2-1 frente a El Salvador, pese a que Lucas Lederhandler consiguió el gol del empate transitorio al minuto 50, después de que Sergio Mariona adelantara a los locales al 16.

Con ese resultado, la escuadra hondureña terminó en la tercera posición del Grupo A con tres unidades, producto de una victoria y dos derrotas, quedándose sin opciones de disputar la gran final del campeonato. Tras quedar fuera de la lucha por el título, la Bicolor tuvo que enfocarse en el encuentro por las posiciones finales, donde enfrentó a Puerto Rico con la misión de despedirse de la competencia con una victoria.