Más de 13,000 corredores de 22 países harán historia en Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

Este domingo 14 de junio, San Pedro Sula vibrará con la histórica celebración de la Maratón LA PRENSA-Gatorade, que no solo es una carrera, sino un momento histórico. Ese día se festeja medio siglo del evento de atletismo más grande del país, que año con año rompe todos los esquemas. Más de 13,000 corredores se esperan desde las 5:00 am en el parqueo de Comisariato Los Andes, el punto de partida que se convertirá en el epicentro que reunirá a atletas de 22 países del mundo, lo que hace que la Maratón sea el evento que reúne personas de todo tipo, sin importar condición, raza, religión o clase social.

Niños, jóvenes, adultos y personas mayores esperan cada año este momento único. La experiencia de correr la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade, institucionalizada en 1976, nació cuando un grupo de sampedranos, liderados por don Adolfo Hung Pacheco, puso la primera piedra de un evento que no ha dejado de crecer. Hoy, convertido en un gigante deportivo, ha desbordado tanto entusiasmo que las calles de San Pedro Sula parecen quedarle pequeñas. Cuando Hung Pachecho le llevó la propuesta a don Jorge J. Larach (fundador de Diario LA PRENSA) sobre organizar la carrera, la respuesta fue breve, pero contundente: “Dele viaje, cuente con mi apoyo y todo lo que necesita”. Y así, casi sin darse cuenta, se comenzó a escribir la historia. Los premios eran modestos, pero significativos para la época: 300 lempiras para el ganador, 150 para el segundo y 100 para el tercero.

Este año, con los festejos del medio siglo de la competencia, los corredores vivirán múltiples sorpresas, además de los atractivos premios para los ganadores en esta “edición de oro”. Las medallas serán piezas únicas y coleccionables, y la camiseta oficial quedará como un símbolo histórico de esta celebración. La presencia de atletas provenientes de diferentes países de América y Europa confirma que la carrera ha trascendido fronteras y se ha convertido en una cita obligada para miles de corredores que buscan vivir la experiencia de una de las pruebas más emblemáticas de Centroamérica. Entre las naciones participantes figuran Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana, demostrando la fortaleza del evento en todo el continente americano. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de esta edición especial será la presencia europea. Alemania, España, Italia, Noruega, Suiza y Países Bajos estarán representados en las calles sampedranas, aportando un sello internacional que realza aún más el prestigio de la competencia. La participación de corredores procedentes de distintas regiones del continente europeo refleja el crecimiento sostenido que ha experimentado la Maratón La Prensa-Gatorade a lo largo de cinco décadas. La llegada de corredores desde países con una profunda tradición en el atletismo evidencia el reconocimiento que ha alcanzado la carrera más allá de las fronteras hondureñas.

La combinación de culturas, idiomas y estilos de competencia convertirá la jornada en una auténtica fiesta deportiva mundial, donde miles de corredores compartirán una misma pasión: cruzar la meta de una carrera que ha escrito su nombre en la historia del deporte nacional.

Categorías y circuito

Los circuitos de la Maratón se mantendrán en las tres categorías ya certificadas por la Federación Internacional de Atletismo, un aval que le otorga un valor agregado a la competencia. Es la única en el país con esta acreditación, lo que permite que los mejores atletas clasifiquen a prestigiosas competencias internacionales. Se correrá en 21 kilómetros, que es la prueba reina de la media maratón. Aquí habrá dos categorías: mujeres y varones. Es donde vienen los corredores internacionales de Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos, Costa Rica, países africanos y hondureños, que ya están buscando batir estas marcas.

Luego vienen los 10 kilómetros, otra categoría que también tiene mucha competencia internacional, principalmente de los corredores de Guatemala, que son los que reinan en esta prueba; asimismo, de los salvadoreños. Aquí, los catrachos también se han preparado muy bien, principalmente los cadetes de la Academia Nacional de Policía (Anapo), que año con año están más cerca de colocarse en la cima del evento. La última categoría es la de 5 kilómetros, el circuito amateur para las familias y quienes se inician en el “running”. Este deporte, que cada año suma más adeptos, atrae a unos por salud, a otros como estilo de vida y a la mayoría por la experiencia de correr la Maratón LA PRENSA-Gatorade, que desde hace medio siglo forma parte de sus vidas.

Además, están las categorías especiales, donde los héroes luchan por demostrar que en la vida el único obstáculo que existe es no intentarlo. Aquí corren los chicos y chicas en sillas de ruedas, no videntes y las personas con retos especiales. Gracias a ellos, inspiran a otros corredores y confirman su capacidad para disfrutar del evento atlético más grande del país, que cada año gana más adeptos. Este año, parte de los fondos recaudados en las inscripciones de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade serán destinados para la Fundación 1,000 Escuelas, que dirige el “influencer” japonés Shin Fujiyama, quien es uno de los corredores que desde que participó por primera vez en la carrera cada año dice presente.