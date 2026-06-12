Elegancia y alegría: Así se vivió la celebración del 40 aniversario de la UTH

Durante la gala se le entregó un reconocimiento a Roger D. Valladares, por su arduo trabajo, visión, solidaridad, ética, entre muchos otros valores que caracterizan al fundador de la UTH.
Los hermanos Valladares pasaron al escenario principal para dirigir el brindis conmemorativo de los 40 años de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Roger D., y Emma Valladares junto a su adorada hija, Emma Valentina Valladares Mejía.
La Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula deleitó a los presentes con un memorable show musical, en uno de los salones del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
Benjamín, Vibeca, Roger E., e Issabella Valladares y Nico Ortez
Salomón Pérez y Elena Cuéllar
Diógenes y Sandra Martínez
Jorge Canahuati Larach y Javier Mejía
Andrés Ehrler, Ruth Arita y Ariel Flores
José Luis Mejía, Jorge Vargas y Moisés Molina
Alejandro Redondo, Mayra Flores, Omar Cáceres y Jorge Contreras
Liz Bucato, Keyla Hercules y Yamileth Molina
Mayra González, Gloria Mejía, Sandra García y Arely Ponce
Emín Abufele, Rebecca, Julio y Roger A. Valladares
Laura Agüero, Sonia Carvajal y Keyli Gallegos
Ángela Flores y Rubén Bonilla
Un robot humanoide deleitó a los presentes en su llegada con su capacidad de comunicación no verbal, incluso bailó al son de la música.
Rebeca y Roger A. Valladares
Edgar Sanabria y Marisela Espinoza
José Emilio Sánchez, Emiliano Sánchez y Melina Valladares de Sánchez
Manuel Zerón, Lisseth García y Jairo Reyes
Roger Danilo Valladares., y María Del Carmen Baker
Shin Fujiyama y Rony Zelaya
Víctor Manuel y Lizeth Rodríguez junto a Ramón Fuentes
En la entrada del recinto, hubo una exhibición de mecatrónica por estudiantes de UTH, que cautivó a los distinguidos asistentes
La tecnología es parte del presente y futuro, y en esta demostración se presentaron diversos aparatos con diversidad de funciones avanzadas
Jorge Canahuati Larach, Roger D. Valladares y Leónidas Bautista
El padre Daniel Fernández, alumni de UTH, durante la oración en la apertura del evento
Oscar Ramírez, Sofia Barralaga, Yamileth Molina y Jorge Moreno con la revista conmemorativa UTH
Ángela Flores, Rubén Mejía, Jaqui Mejía, Roger y Emma Valladares; Mayra Mejía
El Forjador
Presea entregada a Roger D. Valladares por los colaboradores, diseñada y elaborada por Jefferson Cruz, gerente propietario de Plastic M, estudiante de Mecatrónica en UTH.
Enrique Chavarría, Julio Lupiac y David Santos
Raquel María Palacio, docente insigne de Turismo en UTH
Javier Mejía, Emma Mejía de Valladares, Roger D. Valladares, María Antonieta Mejía y Andrés Ehrler
Roberto Contreras abraza a Roger D. Valladares, ante la mirada de Emma Valentina Valladares Mejía
El pasillo de ingreso mostró varias fotografías históricas desde la fundación de la UTH, así como egresados insignies, los centros de estudio, además de frases de su fundador que motivan a seguir en busca de los sueños
La UTH fue fundada en 1986 en San Pedro Sula
En este viaje al pasado, los invitados apreciaron cada detalle que ha forjado a la universidad
Samia Jarufe y Raymound Maalouf
Wilmer Palada y Ana Paola Palada
Los moderadores del evento fueron Ariel Flores y Ruth Arita
Ruth Rápalo y Ruth Michelle Valladares
Carlos Valladares y Michelle Romero
Rafael y Patty Flores
José y Lilian Jaar
Ramsés y Olga Kawas
Kamal y Élida Dieck
Roger Mauricio y María Del Carmen Valladares
Elías y María Chahín
Irene Ríos y Ricardo Antonio Valladares
Ana Valladares y Felipe Pieres
Roger D. Valladares y Emma Mejía de Valladares
Emma Valentina con su padre, Roger D. Valladares
El rector de la UTH, Javier Mejía, durante su discurso al inicio del protocolo, en el que resaltó la constancia y el sueño que en su momento tuvo Roger D. Valladares, al iniciar el proyecto educativo de una universidad.
Emma Valentina, Roger D. Valladares y Jorge Canahuati Larach
Iroshka Elvir y Salvador Nasralla
La FIL de SPS iluminó con arte el recinto del Centro de Convenciones del Hotel Copantl
Varias piezas conocidas fueron interpretadas por voces sampedranas de alto nivel, así como por músicos capacitados con amplia experiencia en grandes escenarios
"Por una cabeza", "Recuerdos de mi infancia", "Amapola", "Bésame mucho", así como una canción inédita llamada "Desde abajo", la cual es dedicada a Roger D. Valladares, figuró en el repertorio.
Esta canción representa la historia del empresario hondureño, quien con esfuerzo, disciplina y una fe puesta en Dios logró conquistar sus sueños.
Además, durante la velada se dieron varios reconocimientos a colaboradores distinguidos por su trayectoria, lealtad y méritos. El galardón al Alumno Fundador, denominado "Águila Dorada", lo recibió el máster Moisés Alvarado, así como la Dra. Elena Cuéllar.
Humberto Mendoza recibió el "Aguila Dorada" al Mérito de Fundador
La abogada Ruth Rápalo recibió el "Águila Plateada", un galardón al Alumno Fundador
Rolando Catejón recibió el Galardón Fundacional - "Águila Plateada"
El reconocimiento a la Lealtad y Compromiso fue para María del Carmen Baker, que recibió su "Águila Plateada"
Luis Alonzo López, Renato Chamorro, Sergio Menjívar, Humberto Mendoza Garay, Ricardo Teruel, Ricardo Trujillo y Leonel Medrano Irías figuraron entre los homenajeados al Mérito de Fundador
El Galardón Fundacional fue para Leónidas Rosa
Una presea conmemorativa fue entregada a Roger D. Valladares, que simbolizó la conexión entre formación académica, talento estudiantil y gratitud institucional.
Sofía Galo, Rubén Carbajal y María José Córdova
Berit Díaz lució un vestido con detalles alusivos a la UTH