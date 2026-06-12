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Elegancia y alegría: Así se vivió la celebración del 40 aniversario de la UTH

Centenares de selectos invitados fueron parte de la gala por las cuatro décadas de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en un sofisticado evento en San Pedro Sula

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Durante la gala se le entregó un reconocimiento a Roger D. Valladares, por su arduo trabajo, visión, solidaridad, ética, entre muchos otros valores que caracterizan al fundador de la UTH.

 FOTOS: YOSEPH AMAYA
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Los hermanos Valladares pasaron al escenario principal para dirigir el brindis conmemorativo de los 40 años de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

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Roger D., y Emma Valladares junto a su adorada hija, Emma Valentina Valladares Mejía.

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La Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula deleitó a los presentes con un memorable show musical, en uno de los salones del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
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Benjamín, Vibeca, Roger E., e Issabella Valladares y Nico Ortez
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Salomón Pérez y Elena Cuéllar
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Diógenes y Sandra Martínez
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Jorge Canahuati Larach y Javier Mejía
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Andrés Ehrler, Ruth Arita y Ariel Flores
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José Luis Mejía, Jorge Vargas y Moisés Molina
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Alejandro Redondo, Mayra Flores, Omar Cáceres y Jorge Contreras
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Liz Bucato, Keyla Hercules y Yamileth Molina
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Mayra González, Gloria Mejía, Sandra García y Arely Ponce
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Emín Abufele, Rebecca, Julio y Roger A. Valladares
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Laura Agüero, Sonia Carvajal y Keyli Gallegos
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Ángela Flores y Rubén Bonilla
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Un robot humanoide deleitó a los presentes en su llegada con su capacidad de comunicación no verbal, incluso bailó al son de la música.

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Rebeca y Roger A. Valladares
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Edgar Sanabria y Marisela Espinoza
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José Emilio Sánchez, Emiliano Sánchez y Melina Valladares de Sánchez
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Manuel Zerón, Lisseth García y Jairo Reyes
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Roger Danilo Valladares., y María Del Carmen Baker
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Shin Fujiyama y Rony Zelaya
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Víctor Manuel y Lizeth Rodríguez junto a Ramón Fuentes
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En la entrada del recinto, hubo una exhibición de mecatrónica por estudiantes de UTH, que cautivó a los distinguidos asistentes
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La tecnología es parte del presente y futuro, y en esta demostración se presentaron diversos aparatos con diversidad de funciones avanzadas
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Jorge Canahuati Larach, Roger D. Valladares y Leónidas Bautista
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El padre Daniel Fernández, alumni de UTH, durante la oración en la apertura del evento
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Oscar Ramírez, Sofia Barralaga, Yamileth Molina y Jorge Moreno con la revista conmemorativa UTH

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Ángela Flores, Rubén Mejía, Jaqui Mejía, Roger y Emma Valladares; Mayra Mejía
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El Forjador
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Presea entregada a Roger D. Valladares por los colaboradores, diseñada y elaborada por Jefferson Cruz, gerente propietario de Plastic M, estudiante de Mecatrónica en UTH.
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Enrique Chavarría, Julio Lupiac y David Santos
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Raquel María Palacio, docente insigne de Turismo en UTH
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Javier Mejía, Emma Mejía de Valladares, Roger D. Valladares, María Antonieta Mejía y Andrés Ehrler
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Roberto Contreras abraza a Roger D. Valladares, ante la mirada de Emma Valentina Valladares Mejía
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El pasillo de ingreso mostró varias fotografías históricas desde la fundación de la UTH, así como egresados insignies, los centros de estudio, además de frases de su fundador que motivan a seguir en busca de los sueños

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La UTH fue fundada en 1986 en San Pedro Sula
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En este viaje al pasado, los invitados apreciaron cada detalle que ha forjado a la universidad
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Samia Jarufe y Raymound Maalouf
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Wilmer Palada y Ana Paola Palada
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Los moderadores del evento fueron Ariel Flores y Ruth Arita
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Ruth Rápalo y Ruth Michelle Valladares
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Carlos Valladares y Michelle Romero
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Rafael y Patty Flores
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José y Lilian Jaar
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Ramsés y Olga Kawas
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Kamal y Élida Dieck
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Roger Mauricio y María Del Carmen Valladares
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Elías y María Chahín
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Irene Ríos y Ricardo Antonio Valladares

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Ana Valladares y Felipe Pieres
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Roger D. Valladares y Emma Mejía de Valladares
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Emma Valentina con su padre, Roger D. Valladares
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El rector de la UTH, Javier Mejía, durante su discurso al inicio del protocolo, en el que resaltó la constancia y el sueño que en su momento tuvo Roger D. Valladares, al iniciar el proyecto educativo de una universidad.
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Emma Valentina, Roger D. Valladares y Jorge Canahuati Larach
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Iroshka Elvir y Salvador Nasralla
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La FIL de SPS iluminó con arte el recinto del Centro de Convenciones del Hotel Copantl
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Varias piezas conocidas fueron interpretadas por voces sampedranas de alto nivel, así como por músicos capacitados con amplia experiencia en grandes escenarios
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"Por una cabeza", "Recuerdos de mi infancia", "Amapola", "Bésame mucho", así como una canción inédita llamada "Desde abajo", la cual es dedicada a Roger D. Valladares, figuró en el repertorio.

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Esta canción representa la historia del empresario hondureño, quien con esfuerzo, disciplina y una fe puesta en Dios logró conquistar sus sueños.

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Además, durante la velada se dieron varios reconocimientos a colaboradores distinguidos por su trayectoria, lealtad y méritos. El galardón al Alumno Fundador, denominado "Águila Dorada", lo recibió el máster Moisés Alvarado, así como la Dra. Elena Cuéllar.
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Humberto Mendoza recibió el "Aguila Dorada" al Mérito de Fundador
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La abogada Ruth Rápalo recibió el "Águila Plateada", un galardón al Alumno Fundador
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Rolando Catejón recibió el Galardón Fundacional - "Águila Plateada"
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El reconocimiento a la Lealtad y Compromiso fue para María del Carmen Baker, que recibió su "Águila Plateada"
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Luis Alonzo López, Renato Chamorro, Sergio Menjívar, Humberto Mendoza Garay, Ricardo Teruel, Ricardo Trujillo y Leonel Medrano Irías figuraron entre los homenajeados al Mérito de Fundador
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El Galardón Fundacional fue para Leónidas Rosa
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Una presea conmemorativa fue entregada a Roger D. Valladares, que simbolizó la conexión entre formación académica, talento estudiantil y gratitud institucional.
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Sofía Galo, Rubén Carbajal y María José Córdova
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Berit Díaz lució un vestido con detalles alusivos a la UTH
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