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Fervor y sorpresas marcan la entrega de kits para Maratón La Prensa

Con un ambiente cargado de entusiasmo, largas filas y un notable espíritu deportivo, se vive la entrega de kits previo al espectacular evento de este domingo.

Fervor y sorpresas marcan la entrega de kits para Maratón La Prensa
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Este sábado 13 de junio siguió la entrega de kits en Expocentro previo al gran inicio de la edición de oro de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.

 Fotos Héctor Emilio.
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Cientos de personas han llegado desde tempranas horas a la Expo Maratón para reclamar sus kits.
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La entrega se lleva a cabo en el Salón Los Zorzales de Expocentro.
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Los participantes deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad para reclamar sus accesorios.
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San Pedro Sula nuevamente tendrá fiesta deportiva y entramos en la recta final para el inicio del esperado evento deportivo.
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El Salón Los Zorzales de Expocentro nuevamente recibe este día a cientos de runners que podrán disfrutar de varias actividades, premios y muchas sorpresas en cada uno de los stand gracias a los patrocinadores.
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Cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias.
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Asimismo, los patrocinadores llevaron muchas sorpresas y juegos para los incritos en la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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Los atletas pueden disfrutar de varias actividades en la Expo Maratón que está cargada de muchas sorpresas.
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Esta es una edición histórica. Se cumplirán 50 años desde su creación y los corredores no se quieren perder de la fiesta deportiva.
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Bellas chicas posando para nuestro lente y emocionadas tras pasar por sus respectivos kits.
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No importa la edad: Ella dio el ejemplo al pasar por su kit y estará presente en la Maratón LA PRENSA de este domingo 14 de junio.
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Nuestros colaboradores y patrocinadores estarán en Expocentro hasta las 7:00 de la noche.
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La entrega se realiza en dos fases: la primera que inició este viernes y la segunda este sábado 13 de junio siempre en Expocentro.
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Varias son las actividades en las que pueden participar y llevar productos de cada uno de ellos.
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Regalos, entretenimiento y muchas sorpresas en la entrega de kits de la competencia.
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Puedes personalizar tus kits para la Media Maratón La Prensa-Gatorade y vivir una gran experiencia en la Expo Maratón.
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Los participantes inscritos deben acudir a Expocentro para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera el próximo domingo 14 de junio.
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