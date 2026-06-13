Fervor y sorpresas marcan la entrega de kits para Maratón La Prensa

Este sábado 13 de junio siguió la entrega de kits en Expocentro previo al gran inicio de la edición de oro de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
Cientos de personas han llegado desde tempranas horas a la Expo Maratón para reclamar sus kits.
La entrega se lleva a cabo en el Salón Los Zorzales de Expocentro.
Los participantes deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad para reclamar sus accesorios.
San Pedro Sula nuevamente tendrá fiesta deportiva y entramos en la recta final para el inicio del esperado evento deportivo.
El Salón Los Zorzales de Expocentro nuevamente recibe este día a cientos de runners que podrán disfrutar de varias actividades, premios y muchas sorpresas en cada uno de los stand gracias a los patrocinadores.
Cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias.
Asimismo, los patrocinadores llevaron muchas sorpresas y juegos para los incritos en la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
Los atletas pueden disfrutar de varias actividades en la Expo Maratón que está cargada de muchas sorpresas.
Esta es una edición histórica. Se cumplirán 50 años desde su creación y los corredores no se quieren perder de la fiesta deportiva.
Bellas chicas posando para nuestro lente y emocionadas tras pasar por sus respectivos kits.
No importa la edad: Ella dio el ejemplo al pasar por su kit y estará presente en la Maratón LA PRENSA de este domingo 14 de junio.
Nuestros colaboradores y patrocinadores estarán en Expocentro hasta las 7:00 de la noche.
La entrega se realiza en dos fases: la primera que inició este viernes y la segunda este sábado 13 de junio siempre en Expocentro.
Varias son las actividades en las que pueden participar y llevar productos de cada uno de ellos.
Regalos, entretenimiento y muchas sorpresas en la entrega de kits de la competencia.
Puedes personalizar tus kits para la Media Maratón La Prensa-Gatorade y vivir una gran experiencia en la Expo Maratón.
Los participantes inscritos deben acudir a Expocentro para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera el próximo domingo 14 de junio.