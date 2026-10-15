Defensa de Mario Zelaya pidió su traslado a los Cobras y Fuerzas Especiales dio el visto bueno

Tegucigalpa, Honduras.

Sin que se conociera públicamente, la defensa de Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), gestionó su traslado al Comando de Operaciones Especiales Cobras.

Un documento obtenido en exclusiva por LA PRENSA Premium revela que la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) respondió que cuenta con el espacio y las condiciones para recibirlo.

Se trata del Oficio DGPN-(DNFE)-No. 855-2026, fechado el 9 de septiembre de 2026, el cual responde a una solicitud que el abogado Francisco Pascua Cantarero, defensor privado de Zelaya Rojas, presentó el martes 8 de septiembre.

En ella pedía el visto bueno y un informe de condiciones para el traslado del privado de libertad.

En su respuesta, la DNFE asegura que sus instalaciones disponen de seguridad, custodia, alojamiento, atención médica y control de visitas familiares y de su defensor privado, para que Zelaya Rojas “pueda ser trasladado en su condición de privado de libertad a estas instalaciones”.

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El oficio añade que se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y el respeto a sus derechos humanos, “garantizando la tutela efectiva”. Lo firma el comisionado de policía Carlos Vladimir Pacheco, director nacional de Fuerzas Especiales.

Hasta ahora, no se ha confirmado si el traslado se ejecutó ni si cuenta con la autorización del juez de ejecución, requisito para cambiar de centro penitenciario a una persona condenada.

La solicitud tampoco detalla las razones para trasladar al reo a una instalación policial, pues no se reportan agresiones en su contra ni situaciones de riesgo que justifiquen la medida

LA PRENSA Premium consultó al abogado defensor de Zelaya Rojas, quien mencionó que el motivo de la solicitud es "por la seguridad del privado, ya que corre riesgo y actualmente no se le están respetando sus derechos".

Asimismo, este medio buscó la versión del Instituto Nacional Penitenciario (INP), así como la de la defensa de David Castillo, sin obtener respuesta al cierre de esta nota.