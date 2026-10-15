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Dereck se estrena a lo grande: golazo y triunfo del Lugano en Conference League

El juvenil ingresó de cambio para darle el empate 2-2 al Lugano ante el Estrella Roja de Belgrado.

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 12:18 -
  • Lesly Gutiérrez
Suiza.

El hondureño Dereck Moncada sigue sumando minutos importantes en Europa y este jueves 15 de octubre debutó a lo grande en una de las tres competencias más importantes de clubes en el Viejo Continente y no solo eso, sino que marcó el tanto del empate del Lugano FC ante el Estrella Roja de Belgrado en la UEFA Conference League.

El actual campeón de Suiza disputó su primer compromiso en la competencia europea en su casa, el AIL Arena. El juvenil catracho ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo iba perdiendo por 1-2.

El Lugano FC había dado el primer golpe en el encuentro. El jugador suizo Albian Ajeti abrió el marcador en el 25' para los locales, pero la alegría le duró poco y siete minutos después vio como le empataron el duelo con el gol de Timi Max Elsnik.

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Para el complemento, el Estrella Roja de Belgrado fue contundente y en el 67', le dio vuelta al marcador por medio del bosnio Rade Krunić. Seis minutos más tarde, Mattia Croci-Torti hizo ingresar a Dereck Moncada, quien no ocupó mucho tiempo para dejar su sello en la UEFA Conference League.

El hondureño se hizo presente en el minuto 84 para darle el empate 2-2 al Lugano FC en casa. La jugada comenzó con un centro preciso por la banda derecha y, ahí, el catracho apareció en el lugar perfecto para bajarla de pecho y sacar un derechazo que mandó a guardar en el fondo.

Así fue el remate de Dereck Moncada para anotar el 2-2 de Lugano.

Así fue el remate de Dereck Moncada para anotar el 2-2 de Lugano.

 (Foto EFE)

Este es el primer tanto oficial de Moncada en la UEFA Conference League y el séptimo en la temporada con el equipo de Suiza. Con respecto a la competencia, antes había anotado un golazo ante el Maccabi Tel Aviv de Israel en la fase preliminar para clasificar a dicha competencia.

Con el tanto del catracho, fue el inicio del camino rumbo al triunfo de los suizos, ya que en el minuto 90 consiguieron un lanzamiento por la vía penal que terminó convirtiendo Anto Grgic. El Lugano FC empezó con el pie derecho y sumó sus primeros tres puntos.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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