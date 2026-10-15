Dereck se estrena a lo grande: golazo y triunfo del Lugano en Conference League

Suiza.

El hondureño Dereck Moncada sigue sumando minutos importantes en Europa y este jueves 15 de octubre debutó a lo grande en una de las tres competencias más importantes de clubes en el Viejo Continente y no solo eso, sino que marcó el tanto del empate del Lugano FC ante el Estrella Roja de Belgrado en la UEFA Conference League.

El actual campeón de Suiza disputó su primer compromiso en la competencia europea en su casa, el AIL Arena. El juvenil catracho ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo iba perdiendo por 1-2.

El Lugano FC había dado el primer golpe en el encuentro. El jugador suizo Albian Ajeti abrió el marcador en el 25' para los locales, pero la alegría le duró poco y siete minutos después vio como le empataron el duelo con el gol de Timi Max Elsnik.