Hermana de Cristiano impacta: su revelación sobre el regreso de CR7 a Portugal

Asimismo, relató lo que habló con su hijo: "Me dijo: 'Mamá, no te preocupes. Te diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'Vale, hijo, dale la vuelta a la tortilla'. Y ahí se acabó todo. Le dije que se calmara, pero bueno, se dejó llevar por la emoción. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada. Pero no pasa nada. Le ha dado tanto a Portugal, por eso siempre está ahí. Siempre ha sido el héroe de Portugal".