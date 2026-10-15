Hermana de Cristiano impacta: su revelación sobre el regreso de CR7 a Portugal

Cristiano Ronaldo sigue siendo tema de habla tras su polémica salida de la concentración de Portugal hace unos días. Este jueves han salido a la luz declaraciones de su hermana que deja muchas dudas sobre su retorno a la Selección.
Cristiano Ronaldo dejó abruptamente la concentración el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jesus, después de que el técnico no lo alineara en el encuentro contra Noruega disputado en Oslo.
Según el futbolista, el desencuentro se debió a que Jesus lo hizo calentar durante media hora y finalmente no le dio entrada al campo.
Días después de haber tomado esa decisión, Cristiano reconoció su error y aceptó una posible sanción en un extenso comunicado emitido el pasado 6 de octubre, lo que podría reducir de seis a tres meses la duración máxima del castigo.
Es por ello que, según el reglamento de la Federación de Portugal, Cristiano se expone a una suspensión de entre uno y tres meses por abandonar la concentración de la selección.
Es por ello que, días después de haberse generado esta polémica, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo ha hecho declaraciones dejando entrever lo que pasará con el futbolista y el retorno a la Selección.
Las declaraciones de Aveiro, de 53 años, se dieron este miércoles durante la presentación de un libro, donde habló con franqueza sobre la tristeza y el difícil momento que atraviesa su hermano menor, de 41 años.
En declaraciones para CNN Portugal, su hermana fue consultada sobre la vuelta del portugués a la Selección, fue contundente: "Es más probable que sea un 'no' que un 'sí'".
"Creo que ambos [Cristiano y Jorge Jesus] están dolidos; fue una situación que vivieron ellos, no yo, hablo por mi hermano. Creo que es una situación estancada, ya veremos qué pasa", relató.
Sobre el posible retorno, fue tajante: "No lo sé, es muy complicado. Cuando te traicionan, es muy difícil volver a la normalidad"
Estas declaraciones vienen después de lo dicho por su madre, Dolores Aveiro a TV 7 Dias: "Me siento triste, es normal. Fue un shock, mi hijo pudo haber salido por la puerta principal y en cambio salió por la puerta pequeña, pero está bien, Dios se encargará de ello...".
Asimismo, relató lo que habló con su hijo: "Me dijo: 'Mamá, no te preocupes. Te diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'Vale, hijo, dale la vuelta a la tortilla'. Y ahí se acabó todo. Le dije que se calmara, pero bueno, se dejó llevar por la emoción. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada. Pero no pasa nada. Le ha dado tanto a Portugal, por eso siempre está ahí. Siempre ha sido el héroe de Portugal".
"No lo aprecian como deberían. No valoran a Cristiano. Es solo el portugués que tenemos", sentenció
De momento, el capitán de Portugal está suspendido de forma preventiva mientras la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) resuelve el expediente abierto contra él el pasado día 10.
El regreso de Cristiano Ronaldo a la selección sigue en el aire a la espera de los próximos acontecimientos, mientras su entorno cercano insiste en que superar esta fractura no será una tarea sencilla.