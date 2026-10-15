Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 16 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este viernes 16 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán y Colón, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del servicio está prevista de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Entre las zonas afectadas figuran parte de la colonia Villa Cristina, colonia Rosalinda, San Juan del Norte, parte de la colonia Villa Unión, barrio El Chile y las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la colonia Cerro Grande, así como sectores aledaños.
En Lepaterique, Francisco Morazán, los cortes se realizarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La interrupción abarcará las comunidades de La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal y aldea El Naranjo, además de zonas cercanas.
En el departamento de Colón, los trabajos afectarán sectores del municipio de Colón y diversas aldeas de Sonaguera, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Entre los lugares incluidos están Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, barrio Las Flores, Los Montillos, barrio Arriba, El Centro, barrio Cotacol, barrio Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, colonia 25 de Septiembre, barrio Abajo, colonia Morazán, colonia Wilfredo Ortiz, barrio San Martín y colonia Porvenir. En las aldeas de Sonaguera, la interrupción comprenderá Carríoles, Sabana de Utila, Juan Lázaro, Utila, El Tapón, colonia 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Bella Vista, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.
Asimismo, en el municipio de Balfate, Colón, la suspensión del servicio está programada de 9:20 a.m. a 5:20 p.m. Los sectores afectados serán las aldeas Lucinda, El Bambú, Río Esteban y Río Coco.