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Así lucen las zonas inundadas por el aumento del nivel del Lago de Yojoa

El aumento del nivel del Lago de Yojoa ha afectado a comunidades, calles y sectores cercanos, donde el agua ha cubierto parte de las vías de acceso y zonas habitadas

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 15:16 -
  • Laura Amaya
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