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¿Quién paga las pérdidas millonarias de la Enee en Honduras?

Cortés, Yoro y Santa Bárbara son los departamentos que hoy pierden más energía que en 2021. Honduras pierde L565 por segundo por electricidad y el Gobierno se ve obligado a realizar millonarias transferencias a la Enee

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