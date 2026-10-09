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¿Por qué tantos hondureños están viajando a El Salvador? ¡Mirá las cifras!

El Salvador ya superó la cantidad de hondureños que recibió durante toda la Semana Morazánica de 2025, pese a que el feriado de este año todavía no había terminado al cierre del jueves 8 de octubre.

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