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Pasajeros abarrotan la Central Metropolitana para viajar

Desde horas tempranas de este miércoles, la gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, registra una alta afluencia de pasajeros que buscan trasladarse hacia sus lugares de origen y diferentes destinos turísticos para disfrutar del asueto correspondiente al Feriado Morazánico.

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