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Precios de los combustibles durante la Semana Morazánica 2026
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Honduras
Pulhapanzak: La catarata hondureña que parece sacada de una película
¿Sabías que en Honduras existe un lugar que parece sacado de una película de Disney?. Llegamos a Pulhapanzak, en Cortés, para conocer sus impresionantes cataratas, descubrir su historia y vivir un poco de la aventura que ofrece este destino.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 13:10
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Redacción La Prensa
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