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Pulhapanzak: La catarata hondureña que parece sacada de una película

¿Sabías que en Honduras existe un lugar que parece sacado de una película de Disney?. Llegamos a Pulhapanzak, en Cortés, para conocer sus impresionantes cataratas, descubrir su historia y vivir un poco de la aventura que ofrece este destino.

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