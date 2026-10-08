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LAGO DE YOJOA: EL ESCAPE PERFECTO PARA ESTE FERIADO MORAZÁNICO

Si todavía no tenés plan para este Feriado Morazánico, el Lago de Yojoa puede ser una gran opción. Nos fuimos hasta Los Naranjos para recorrer sus paisajes, disfrutar del lago y, por supuesto, comer rico.

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