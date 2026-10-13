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¡El Lago de Yojoa bajo el agua! Familias abandonan sus casas

Vivir en torno al Lago de Yojoa, una ventaja turística de una belleza sin comparación, ahora es la pesadilla para familias que han abandonado sus hogares por la inundación. Restaurantes con salones de eventos y cabañas también sufren pérdidas materiales

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