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Dejar a la familia para buscar una oportunidad: los sueños de los hondureños que quieren trabajar en España

Unos 2,000 mil hondureños tendrán la oportunidad de trabajar en la recolección de frutos rojos en Vuelva, al Sur de España, como parte de un proceso que desarrollan representantes de seis asociaciones agrícolas españalos, en conjunto con la Secretaría de Trabajo de Honduras

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