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¡Cálix arremete contra la gestión de salud del gobierno de Asfura!

El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, calificó de mala la gestión de salud del actual gobierno de Nasry Asfura. Además, afirmó que el voto de confianza en el tema sanitario se agotó y que no se apoyarían más decretos de emergencia.

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