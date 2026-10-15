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Josué Nehemías Cruz: la cirugía de corazón que le devuelve la esperanza

Correr, jugar y realizar actividades cotidianas han sido difíciles para Nehemías. Una cirugía en El Salvador abre la esperanza de que el niño hondureño pueda tener una vida más activa, con más oxígeno que le permitan, incluso crecer mejor

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