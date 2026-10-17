Una misión del FMI revisará el programa económico de Honduras, que busca un nuevo acuerdo

Tegucigalpa. Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará el próximo lunes a Honduras para realizar la sexta y última revisión del programa económico aprobado en 2023, un proceso que, de culminar con éxito, permitirá al país avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo, informó este viernes una fuente oficial.

El secretario hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, indicó que la delegación del organismo multilateral trabajará durante dos semanas con representantes del Gabinete Económico, el sector privado y otras instituciones, además de reunirse con el presidente hondureño, Nasry Asfura.

La misión estará encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y la revisión evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos por Honduras y los resultados de las políticas económicas y fiscales aplicadas, indicó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.