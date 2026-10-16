Basura y moscas obligan a suspender labores en la cocina del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras. La acumulación de basura y la proliferación de moscas en las inmediaciones de la cocina del Hospital Escuela encendieron las alarmas este viernes 16 de octubre, luego de que empleados suspendieran sus labores y denunciaran las condiciones insalubres en las que deben preparar los alimentos para los pacientes. La presencia de insectos y los desechos acumulados cerca del área de preparación de comida fueron señalados por trabajadores, quienes advirtieron sobre las dificultades para desarrollar sus funciones en un entorno que, aseguran, no reúne las condiciones adecuadas de higiene. Siriaca Zapata Flores y Wendy Gómez, empleadas de la cocina del centro asistencial, expusieron la situación durante una intervención en el noticiero Hoy Mismo y cuestionaron las condiciones en las que deben trabajar.

“En estos momentos estamos denunciando eso porque hay demasiadas moscas. ¿Así cómo podemos trabajar para un paciente?”, manifestó Zapata Flores al referirse al problema. Gómez, por su parte, explicó que las trabajadoras deben mantener las ventanas cerradas para impedir que las moscas ingresen al área donde se preparan los alimentos, una medida que refleja las dificultades que enfrentan ante la presencia de los insectos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La denuncia también fue respaldada por Mauricio Corrales, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, quien señaló que la organización vela tanto por los derechos del personal como por el bienestar de los pacientes. Corrales enfatizó la importancia de garantizar que los alimentos destinados a las personas hospitalizadas se preparen en condiciones adecuadas de higiene, debido a que se trata de un servicio esencial dentro del centro asistencial.

Falla en vehículo recolector