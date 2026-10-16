Basura y moscas obligan a suspender labores en la cocina del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras. La acumulación de basura y la proliferación de moscas en las inmediaciones de la cocina del Hospital Escuela encendieron las alarmas este viernes 16 de octubre, luego de que empleados suspendieran sus labores y denunciaran las condiciones insalubres en las que deben preparar los alimentos para los pacientes.
La presencia de insectos y los desechos acumulados cerca del área de preparación de comida fueron señalados por trabajadores, quienes advirtieron sobre las dificultades para desarrollar sus funciones en un entorno que, aseguran, no reúne las condiciones adecuadas de higiene.
Siriaca Zapata Flores y Wendy Gómez, empleadas de la cocina del centro asistencial, expusieron la situación durante una intervención en el noticiero Hoy Mismo y cuestionaron las condiciones en las que deben trabajar.
“En estos momentos estamos denunciando eso porque hay demasiadas moscas. ¿Así cómo podemos trabajar para un paciente?”, manifestó Zapata Flores al referirse al problema.
Gómez, por su parte, explicó que las trabajadoras deben mantener las ventanas cerradas para impedir que las moscas ingresen al área donde se preparan los alimentos, una medida que refleja las dificultades que enfrentan ante la presencia de los insectos.
La denuncia también fue respaldada por Mauricio Corrales, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, quien señaló que la organización vela tanto por los derechos del personal como por el bienestar de los pacientes.
Corrales enfatizó la importancia de garantizar que los alimentos destinados a las personas hospitalizadas se preparen en condiciones adecuadas de higiene, debido a que se trata de un servicio esencial dentro del centro asistencial.
Falla en vehículo recolector
Ante la denuncia, Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, reconoció que la cantidad de basura que se observa en las imágenes difundidas no corresponde a lo habitual en el centro hospitalario y anunció que se investigaría lo ocurrido.
El portavoz explicó que diariamente se realizan alrededor de cuatro viajes para trasladar los desechos hospitalarios hacia el botadero municipal, como parte de las labores de limpieza y manejo de residuos.
De acuerdo con la explicación preliminar, la basura acumulada correspondería al jueves 15 de octubre, cuando una falla mecánica en el vehículo recolector habría impedido retirar todos los desechos.
Las autoridades atribuyeron el problema a esa avería, aunque será necesario esclarecer las circunstancias que provocaron la acumulación de basura cerca de la cocina y determinar qué medidas se adoptarán para restablecer las condiciones adecuadas de limpieza.
La situación pone nuevamente en el centro de la atención las condiciones de higiene en un área sensible del principal hospital público del país, donde se preparan alimentos para pacientes que requieren cuidados médicos y condiciones sanitarias apropiadas.