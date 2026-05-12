Las recomendaciones del FMI tras aprobar la cuarta y quinta revisión del acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la aprobación de la cuarta y quinta revisión semestral del acuerdo vigente con Honduras. El anuncio fue realizado en el Salón Morazán de Casa Presidencial por el jefe de la misión del FMI, Emilio Fernández Corajudo. En la comparencia estuvo presente Nasry Asfura, presidente de la República, así como miembros del Gabinete Económico, el que dirige Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas. La aprobación de las revisiones estará a cargo del directorio del Fondo Monetario en Washington y se espera que el próximo mes sea conocido por las autoridades del FMI, lo que dará acceso al gobierno a 245 millones de dólares para balanza de pago o apoyo presupuestario.

Así se informó en el comunicado emitido por el Fondo Monetario, al haberse alcanzado un acuerdo a nivel técnico en el marco de los convenios del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

“El equipo del FMI y las autoridades acordaron que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y que el desempeño del programa ha sido en general favorable, particularmente sólido con respecto a las metas cuantitativas”, subrayó el Fondo Monetario.

Añade que “la nueva administración está impulsando una agenda estructural que pone mayor énfasis en la participación de la inversión privada como motor del empleo y el crecimiento, junto con los esfuerzos para mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera directa”.



Recomendaciones de la misión del FMI

El comunicado del FMI destaca cinco recomendaciones derivadas del diálogo sostenido entre funcionarios del Gabinete Económico y delegados de la misión del Fondo Monetario que permaneció en el país por 15 días. 1. Para proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio para el gasto prioritario se sugirió que continúa siendo esencial la prudencia fiscal. 2. Además, se indica que siguen como prioridad los esfuerzos de la actual administración pública para reforzar el gasto social y mejorar la focalización. 3. “El Banco Central de Honduras utilizará un enfoque vigilante basado en datos para mantener una inflación baja y estable, un nivel de reservas adecuado, preservar la competitividad externa y continuar su fortalecimiento institucional”, reza el comunicado.

4. Destaca que “redoblar las reformas del sector energético es crucial en medio de importantes desafíos a corto plazo, exacerbados por los elevados costos de los combustibles que han intensificado las presiones financieras sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.

5. El FMI considera esencial impulsar reformas para reforzar la gobernanza, combatir la corrupción y mejorar el clima empresarial. “Las prioridades a futuro incluyen la aprobación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción y la solución de deficiencias institucionales profundamente arraigadas que lastran la confianza de los inversionistas y el crecimiento a largo plazo”, sostiene la misiva.



Aprobación de la cuarta y quinta revisión

“Las autoridades hondureñas y el personal técnico del FMI hemos alcanzado un acuerdo de nivel técnico para completar la cuarta y quinta revisión. Esto quiere decir que estamos de acuerdo en que el desempeño del programa ha sido muy favorable y que existe compromiso sobre las metas, las políticas y reformas implementadas y a implementar para lograr los objetivos del programa”, detalló Fernández. El representante del FMI explicó que el programa tiene como objetivo preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la inversión en infraestructura y programas sociales, especialmente en educación y salud, además de impulsar reformas orientadas a mejorar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la sostenibilidad del sector energético. “A pesar de la incertidumbre en un contexto geopolítico muy desafiante, la economía hondureña se mantiene resiliente. Gracias a una saludable acumulación de reservas internacionales y las prudentes políticas monetarias, cambios y fiscales, la economía hondureña está bien posicionada para enfrentar este complejo entorno externo, incluido el aumento en el precio del petróleo y un posible impacto del fenómeno de El Niño”, subrayó Fernández. Asimismo, Fernández indicó que el diálogo sostenido durante las últimas semanas se enfocó en fortalecer políticas para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal, fomentar la resiliencia y promover un crecimiento económico inclusivo. “En situaciones difíciles como las que se viven en este momento, la estabilidad no es un lujo, sino un importante cimiento para sustentar el crecimiento y proteger a toda la población”, afirmó.

Entre los principales temas abordados durante la revisión destacan la meta del déficit del sector público no financiero del 1% del PIB para 2026, el respaldo a medidas frente al impacto del alza en los precios del petróleo y el enfoque del Banco Central de Honduras para mantener una inflación baja y estable.

Fernández también destacó los esfuerzos del Banco Central de Honduras para reforzar los marcos monetario y cambiario, así como los avances fiscales recientes, entre ellos la aprobación de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Finalmente, Emilio Fernández señaló que los avances alcanzados permitirán que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario revise el caso hondureño a finales de junio y, de ser aprobado, el país podría acceder a un desembolso cercano a los 245 millones de dólares, fortaleciendo así las perspectivas económicas y la estabilidad financiera nacional.



Un país con futuro: Nasry Asfura