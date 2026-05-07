L1,170 millones en subsidios al GLP destinó el Gobierno en 2025

Tegucigalpa, Honduras.

Uno de los refinados del petróleo utilizado en hogares y negocios ha sido el Gas Licuado del Petróleo (GLP), el que mantuvo congelado el precio desde inicios de 2021.

De enero a diciembre de 2025 el subsidio a este producto sumó un impacto fiscal de 1,169.8 millones de lempiras en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lugares en donde más se comercializa, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Energía (SEN) al que tuvo acceso LA PRENSA.

El GLP doméstico se vende en tres presentaciones, es decir cilindros de 10, 20 y 25 libras, siendo este último el más popular para la cocción de alimentos.

En la capital se erogó 585 millones de lempiras durante el año pasado y de este monto el 99.6%, equivalente a L582.8 millones, correspondió al chimbo de 25 libras.