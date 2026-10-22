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Ganó un concurso de barbería y semanas después murió en un accidente en Charlotte

Marvin Obando había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y recientemente había ganado un premio como mejor barbero en Charlotte

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El joven nicaragüense Marvin Arrechavala Obando, originario del municipio de Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa, falleció el pasado 11 de octubre en un accidente de tránsito en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.
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Arrechavala Obando había emigrado a Estados Unidos con la intención de salir adelante y construir un mejor futuro, como muchos otros ciudadanos que dejan su país en busca de oportunidades laborales.
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En Charlotte se desempeñaba como barbero, un oficio en el que había logrado abrirse camino gracias a su trabajo y dedicación.
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Recientemente, el joven había celebrado uno de sus logros al ganar un concurso local de barbería en esa ciudad estadounidense.
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En fotografías compartidas recientemente, Marvin aparecía sonriente mientras sostenía el trofeo obtenido en la competencia.

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Semanas después de ese logro, su muerte en el accidente de tránsito ha generado consternación entre sus allegados y familiares.

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Ante la pérdida, parientes y personas cercanas han impulsado una campaña para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos relacionados con su despedida.
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La iniciativa fue publicada en la plataforma GoFundMe bajo el nombre “Ayudemos a despedir a Marvincito”, con el propósito de reunir los recursos necesarios para trasladar sus cenizas hasta su tierra natal, Nicaragua.
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La campaña busca que los restos de Marvin Arrechavala Obando puedan regresar a Ciudad Darío, Matagalpa, de donde era originario.

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