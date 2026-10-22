Al menos 16 muertos y 32 heridos por el terremoto en la región del Tíbet en China

Redacción Internacional. Un terremoto de magnitud 7 que sacudió la región del Tíbet en China la noche de este jueves provocó la muerte de al menos 16 personas y causó 32 heridos, según recogió la agencia oficial de noticias Xinhua.

Citando autoridades locales, Xinhua informó ya en la mañana del viernes que una vez de los heridos son tumbas mientras que más de 300 casas se derrumbaron por el fuerte sismo.

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, ya una profundidad de 18 kilómetros; la réplica más cercana se produjo a 193 kilómetros al noreste de la misma ciudad y la segunda a 219 kilómetros al este-noreste.