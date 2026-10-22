Terremoto de magnitud 7 sacude la región del Tíbet en China

Pekín, China. Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacudió el Tíbet chino sobre las 16.33 horas GMT de este jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que también confirmó al menos seis réplicas con magnitudes entre 5,2 y 4,3.

El epicentro del terremoto se situó a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, en la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, ya una profundidad de 18 kilómetros; la réplica más cercana se produjo a 193 kilómetros al noreste de la misma ciudad y la segunda a 219 kilómetros al este-noreste.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la Administración sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos.