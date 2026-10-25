Motagua vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

El Ciclón Azul recibe a los Canecheros por la jornada 11 del Apertura 2026, en un duelo donde los capitalinos buscan meter presión en la parte alta de la tabla.

  • Motagua vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

    Los azules buscarán seguir peleando por los primeros lugares.
Tegucigalpa

La emoción del fútbol hondureño continúa este día con el enfrentamiento entre Motagua y Juticalpa FC, correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional a las 3:00 PM. El escenario será el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, donde ambos clubes llegan con objetivos muy distintos.

El triunfo por 2-0 ante Platense por parte de Motagua en la jornada anterior le permitió recuperar sensaciones y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

¡Polémica! Independiente amarga a Marathón en partidazo

Del otro lado estará un Juticalpa FC que atraviesa una situación complicada. Los Canecheros ocupan el último lugar de la clasificación de la zona centro-sur, con apenas seis unidades, y necesitan comenzar a sumar con regularidad para no quedarse rezagados en la lucha por salir de la zona baja.

Real España sufrió más de la cuenta y se lleva la victoria con 9 frente a Platense

La historia reciente de este enfrentamiento refleja una clara ventaja para Motagua. En el partido de la primera vuelta del Apertura 2026, disputado el 2 de agosto, los capitalinos se impusieron con marcador de 3-0.