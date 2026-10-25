Motagua vs Juticalpa, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por el Apertura

Tegucigalpa

La emoción del fútbol hondureño continúa este día con el enfrentamiento entre Motagua y Juticalpa FC, correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional a las 3:00 PM. El escenario será el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, donde ambos clubes llegan con objetivos muy distintos.

El triunfo por 2-0 ante Platense por parte de Motagua en la jornada anterior le permitió recuperar sensaciones y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.