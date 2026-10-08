Congreso inicia análisis del Presupuesto General de 2027

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional comenzará a analizar el Presupuesto General de la República para 2027, con atención al gasto público, la reducción de los costos de funcionamiento y el fortalecimiento de la inversión y los programas considerados prioritarios. La propuesta contempla un presupuesto de 455,374.8 millones de lempiras, monto que supera en unos 11,039 millones de lempiras el presupuesto aprobado para 2026. El incremento equivale aproximadamente al 2.5%. Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, informó que la Comisión de Presupuesto comenzará con las jornadas de socialización del proyecto con las distintas bancadas y sectores de la sociedad civil.

"Ya fue turnado a la Comisión de Presupuesto y esperamos que esta semana que viene comenzar a socializar este proyecto. Es una ley que esperamos aprobar antes del 15 de diciembre y que va de acuerdo con la realidad del pueblo hondureño", dijo. De acuerdo con el planteamiento presentado por el Ejecutivo, los recursos adicionales estarán orientados principalmente a educación, salud, seguridad, infraestructura y generación de empleo. También se contempla fortalecer la inversión pública en sectores considerados estratégicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El presupuesto solo aumenta 11,000 millones de lempiras y va específicamente en cinco áreas que se están fortaleciendo: educación, salud, seguridad, infraestructura y generación de empleo ", explicó Ledezma.

Además del monto total, uno de los principales temas de discusión será la distribución entre gasto de funcionamiento e inversión pública. La revisión cobra relevancia ante los cuestionamientos que en años anteriores han surgido por gastos administrativos, entre ellos viáticos y vehículos. El Ejecutivo también ha planteado la necesidad de contener el gasto corriente durante 2027. En una reunión celebrada el 6 de octubre en Casa Presidencial, se informó que las autoridades analizan medidas para reducir este tipo de erogaciones y generar mayor espacio para la inversión pública. Como parte de ese seguimiento, el Ejecutivo mantiene una revisión mensual de la ejecución presupuestaria de las instituciones estatales.