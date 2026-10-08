Supervisan acciones de seguridad del Operativo Semana Morazánica 2026 en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés. Como parte del Operativo de Seguridad Semana Morazánica 2026, el general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón realizó una visita de supervisión y seguimiento a las acciones de prevención y seguridad que se desarrollan en el municipio de Villanueva, Cortés.
Durante la jornada se verificaron las labores operativas que ejecutan las instituciones encargadas de brindar seguridad, atención y respuesta ante posibles emergencias durante el período de movilización por la Semana Morazánica.
Las acciones se desarrollan de manera coordinada con las instituciones que integran CONAPREMM y el Comité de Emergencia Municipal (CODEM), con el objetivo de fortalecer la respuesta interinstitucional y garantizar atención oportuna ante cualquier eventualidad.
La supervisión también permitió dar seguimiento a las medidas implementadas para proteger a las familias y a las personas que transitan por Villanueva durante estas fechas.
Bajo la administración municipal del alcalde Walter Perdomo, las autoridades locales mantienen la coordinación con los organismos de seguridad, socorro y protección civil que participan en el operativo.
El Operativo Semana Morazánica 2026 busca reforzar las acciones preventivas durante el período de descanso, mediante la coordinación de las instituciones responsables de la seguridad y atención de emergencias en diferentes puntos del país.