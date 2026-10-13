¿Cuánto cuesta solicitar la residencia permanente en EE UU?

Cortés, Honduras. Para miles de personas en Latinoamérica, obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida popularmente como Green Card, representa un paso importante para establecerse legalmente en ese país. Sin embargo, iniciar este proceso implica conocer los requisitos, los formularios y las tarifas migratorias que pueden variar según cada caso.

Antes de iniciar el proceso en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) o el Departamento de Estado, es fundamental conocer la estructura de tarifas oficiales y las reglas de cada formulario.

A continuación, se detalla la lista de tarifas actualizadas hasta el 13 de marzo de 2026, según la plataforma USAHello, junto con información clave sobre cada trámite para ayudarle a preparar su presupuesto.

- Petición I-130 para un pariente extranjero (presentación en línea): $625 dólares. Este trámite permite que un ciudadano estadounidense o residente permanente solicite a un familiar extranjero y demuestre el vínculo familiar. La presentación en línea a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cuenta con una tarifa reducida.

- Petición I-130 para familiar extranjero (presentación en papel): $675 dólares. Cumple la función de demostrar la relación familiar con el solicitante, pero bajo el costo asignado a los envíos impresos entregados por correo.

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- I-131 Solicitud de Documento de Viaje: $630 dólares. Este permite solicitar un permiso de reingreso, un documento de viaje o un permiso de salida anticipada para viajar al extranjero sin perder un proceso migratorio activo en EEUU.

- Petición I-360 para amerasiático, viudos o inmigrante especial: $515 dólares. Se utiliza para solicitar clasificaciones migratorias especiales, como viudos(as) de ciudadanos estadounidenses, auto-peticionarios bajo la Ley VAWA o Jóvenes Inmigrantes Especiales.

- Solicitud I-485 para registrar la residencia permanente: $1,440 dólares. Este es el formulario principal para solicitar el ajuste de estatus a residente permanente cuando la persona ya se encuentra dentro de EEUU.

- Tarifa de asilo I-589 (tarifa inicial): $100 dólares. Es la cuota inicial asociada a la solicitud de asilo y suspensión de remoción para personas que buscan protección por persecución en su país.

-Tarifa de asilo I-589 (tarifa anual): $102 dólares. Corresponde a los cobros del programa o mantenimiento operativo para los solicitantes dentro del sistema de asilo.

- Solicitud de autorización de empleo I-765 (presentación en línea): $470 dólares. Permite tramitar el permiso de trabajo de forma electrónica, recibiendo el descuento por presentación en línea.

- I-765 Solicitud de autorización de empleo (presentación en papel): $520 dólares (es posible que se apliquen tarifas adicionales). Es la solicitud física para el permiso de trabajo enviada por correo.

- Solicitud I-821 para el Estatus de Protección Temporal (solicitud inicial): $510 dólares más $30 de tarifa por servicios biométricos. Esta solicitud permite a ciudadanos de países designados solicitar amparo contra la deportación mediante el TPS.

Las tarifas antes mencionadas son básicas y pueden variar o incluir tarifas adicionales, según las circunstancias de cada solicitante. Estas podrían incluir un descuento de $50 si se presenta la solicitud en línea en lugar de presentarla en papel. Algunas de estas tarifas aumentarán nuevamente en enero de cada año debido a la inflación.