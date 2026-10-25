Tabla de posiciones: Real Madrid pone al rojo vivo la Liga Española ganando el Clásico al Barcelona

Barcelona, España.

El Real Madrid conquistó el Camp Nou, donde se llevó el triunfo por 1-2 contra el FC Barcelona con doblete de Kylian Mbappé para poner al rojo vivo la lucha por la Liga Española 2026-2027 en la décima jornada del campeonato.

Los dos goles de Mbappé asestaron un duro golpe para el Barça en una semana para el olvido. Los azulgranas perdieron el invicto en la Champions League ante el PSG y ahora sufren la primera derrota en LaLiga.