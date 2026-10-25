Tabla de posiciones: Real Madrid pone al rojo vivo la Liga Española ganando el Clásico al Barcelona

El Real Madrid conquistó el Camp Nou, donde se llevó el triunfo por 1-2 contra el FC Barcelona con doblete de Kylian Mbappé para poner al rojo vivo la lucha por la Liga Española 2026-2027 en la décima jornada del campeonato.
Los dos goles de Mbappé asestaron un duro golpe para el Barça en una semana para el olvido. Los azulgranas perdieron el invicto en la Champions League ante el PSG y ahora sufren la primera derrota en LaLiga.
Mbappé abrió el marcador en el primer tiempo, el brasileño Raphinha emparejó los cartones en el minuto 61 y en el 87' apareció el goleador francés para cerrar un pase de Eduardo Camavinga y certificar la victoria madridista.
Con este triunfo, el Real Madrid recorta la ventaja en la tabla de posiciones. Los blancos son terceros con 24 puntos, quedan a tres del líder Barcelona (27 pts) y a uno del segundo Atlético de Madrid (25 pts).
El Betis es cuarto en la clasificación con 20 puntos tras el empate que sacó de visita 0-0 contra el Celta de Vigo.