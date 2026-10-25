Mbappé anotó curioso gol en el clásico Barcelona vs Real Madrid

El Real Madrid golpeó primero en El Clásico y se adelantó en el marcador ante el Barcelona gracias a un gol de Kylian Mbappé, quien aprovechó un curioso error defensivo para enviar el balón al fondo de las redes y silenciar al Camp Nou.
El conjunto blanco encontró premio a su insistencia en un partido que tuvo ocasiones para ambos equipos. Durante la primera parte, los dirigidos por el Real Madrid mantuvieron el orden defensivo, cerraron espacios y trabajaron colectivamente para limitar las opciones del Barcelona, que tuvo dificultades para encontrar conexiones con Lamine Yamal, bien vigilado por Marc Cucurella.
La anotación llegó al minuto 42, en una jugada que comenzó con un pase largo de Bernardo Silva hacia Cucurella. El defensor tocó de gran manera para Diomande, quien avanzó por la banda izquierda y envió un centro al área. Gerard Martín intentó despejar el balón, pero terminó impactándolo contra Mbappé, que se encontraba en la trayectoria de la pelota. El rebote tomó dirección hacia la portería y acabó en el fondo de las redes, ante la sorpresa de los jugadores azulgranas.
De esta manera, el Real Madrid consiguió una valiosa ventaja antes del descanso, gracias a una acción fortuita que castigó el error defensivo del Barcelona. Mbappé volvió a aparecer en el momento indicado y puso en ventaja al conjunto merengue en un Clásico marcado por la intensidad y las oportunidades de gol.
🚨🎥 | Yan Diomandé sprinted forward and delivered a precise low pass into the penalty area. Gerard Martín attempted to clear the danger, but the ball struck Kylian Mbappé and deflected into the net, handing Real Madrid a 1-0 lead. https://t.co/nckUNJc7dx— Culers Pro (@CulersPro) October 25, 2026
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