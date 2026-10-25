Mbappé anotó curioso gol en el clásico Barcelona vs Real Madrid

Madrid, España.

El Real Madrid golpeó primero en El Clásico y se adelantó en el marcador ante el Barcelona gracias a un gol de Kylian Mbappé, quien aprovechó un curioso error defensivo para enviar el balón al fondo de las redes y silenciar al Camp Nou.

El conjunto blanco encontró premio a su insistencia en un partido que tuvo ocasiones para ambos equipos. Durante la primera parte, los dirigidos por el Real Madrid mantuvieron el orden defensivo, cerraron espacios y trabajaron colectivamente para limitar las opciones del Barcelona, que tuvo dificultades para encontrar conexiones con Lamine Yamal, bien vigilado por Marc Cucurella.