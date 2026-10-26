Jóvenes y la Unión Europea impulsan la protección de los océanos en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras. Una jornada desarrollada por la organización Cipotes con el respaldo de la Unión Europea, reunió a 150 voluntarios en Playa La Travesía, en Puerto Cortés, quienes recolectaron 2,530 libras de basura con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos y reducir la contaminación. ​​​​​​​El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, participó en la jornada junto con Enoc Panduru, director de Cipotes, y jóvenes de distintas comunidades. Durante la actividad, ambos coincidieron en que las jornadas de limpieza deben acompañarse de una mayor conciencia ciudadana y cambios en los hábitos cotidianos para evitar que los residuos lleguen al mar.

Por su parte, Panduru destacó el papel de la juventud en la promoción de iniciativas comunitarias. El director de Cipotes, reconocido por Forbes Centroamérica en su lista "30 Under 30", sostuvo que la participación juvenil puede contribuir a extender la conciencia ambiental más allá de las zonas donde se desarrollan estas actividades.

Francia reconoce al Centro de Estudios Marinos para restaurar manglares

En otra iniciativa relacionada con la conservación marina, la Embajada de Francia en Honduras entregó el Premio Océano 2026 al Centro de Estudios Marinos (CEM), ubicado en Cuyamel, Omoa, en reconocimiento a su trabajo en favor de la biodiversidad. El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, entregó el galardón para destacar las acciones desarrolladas por la organización en la recuperación de la Laguna del Centeno. Entre los avances figura la plantación de más de 37,000 propágulos de manglar, además de los esfuerzos para combatir la contaminación provocada por residuos plásticos de distintos tamaños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A través del proyecto "Restauración del humedal de Omoa", el CEM ha contribuido a recuperar estos ecosistemas, fundamentales para el equilibrio ambiental.

La contaminación marina también comienza en tierra firme

Aunque los efectos de la basura son visibles en las playas y los mares, una parte considerable de este problema se origina en las ciudades y comunidades del interior. Los residuos abandonados en calles, viviendas y espacios públicos pueden ser arrastrados por las lluvias hacia quebradas y ríos, hasta alcanzar las costas.

Los plásticos de un solo uso figuran entre los residuos que generan preocupación. En una jornada anterior organizada por Cipotes y la Unión Europea, estos productos representaron aproximadamente el 76 % de los desechos recolectados, un dato que evidencia la importancia de reducir su consumo y mejorar su disposición.